L’amour, la poésie et un humour détaché

LIVRES

François-Henri Désérable

MON MAÎTRE ET MON VAINQUEUR

Gallimard, 192 pages

On pourrait le qualifier d’habile et de virtuose, si ces adjectifs ne sentaient pas un peu trop l’artifice mécanique. Or, Mon maître et mon vainqueur brille aussi par sa sensibilité et la profonde humanité qui baigne cette histoire d’amour contrarié. Banale, au premier abord, mais qui devient sous la plume du surdoué François-Henri Désérable (Un certain M. Piekielny, 2017) un bonheur de lecture, drôle, inattendu. Ainsi qu’un hommage à la poésie et à la littérature.

Le narrateur se trouve face à un juge, pour une déposition. Elle débute par cette entrée en matière géniale: «J’ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis entré dans une armurerie.» Il détaille ensuite la relation entre son ami Vasco et…