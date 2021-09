L’UDC-PAI Veveyse dévoile sa liste

GRAND CONSEIL. Le groupe UDC-PAI de la Veveyse présente une liste complète pour les élections au Grand conseil du 7 novembre prochain. La section a ainsi coché sept noms. A noter que la liste sera groupée en «liste de paire» avec celle de l’UDC Glâne.

Les deux députés sortants, Roland Mesot (Châtel-Saint-Denis) et Yvan Mesot (La Verrerie), se représenteront. Ils seront accompagnés par des profils variés. «Nous avons tenu à équilibrer les régions, les genres, les horizons sociaux et professionnels ainsi que l’âge et l’expérience politique de nos candidats», détaille le comité du groupe dans un communiqué.

Ainsi, l’UDC-PAI va axer sa campagne «sur la défense des régions périphériques notamment par le soutien aux commerces locaux, aux PME locales et à la production agricole régionale ainsi…