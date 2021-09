Après avoir gagné plus de 160 millions de francs au loto, Loïc, dont la réputation de loser n’est plus à faire, embarque toute sa famille à Genève et entreprend avec l’aide de Jean-Hubert, un conseiller financier en mal de reconnaissance, de conquérir Montrex, la prestigieuse marque de montres qui a licencié son père après des années de bons et loyaux services. Jeudi, à 21 h 15, sur RTS 1