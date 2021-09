La menuiserie Beaud va de l’avant

NEIRIVUE. Près d’un an après l’incendie qui a détruit l’atelier et les bureaux de la menuiserie Gaby Beaud SA, à Neirivue (La Gruyère du 20 octobre 2020), l’entreprise va de l’avant. Selon la Feuille officielle d’hier, la mise à l’enquête prévoit d’agrandir le bâtiment qui a brûlé en créant un atelier, un parking et deux appartements. Le patron Gabriel Beaud envisage d’installer toute la partie mécanique au rez-de-chaussée. Depuis le sinistre, les bureaux se trouvent toujours dans une ancienne colonie située à 300 m en contrebas, également propriété de l’entreprise. Le propriétaire aimerait in fine déplacer le reste de l’entreprise en bas du village, sur le site de l’ancienne scierie. «Nous y avons déjà remis en route des machines de menuiserie et sommes opérationnels de ce côté-là. Le…