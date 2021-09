Le canton met en consultation sa loi sur le climat

Cet avant-projet de loi sur le climat rend obligatoire la prise en compte des enjeux climatiques dans les tâches et activités de l'Etat. Un certain nombre d'éléments de la stratégie climatique fribourgeoise deviendront «juridiquement contraignants». Le texte fixe les objectifs cantonaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques.

Ainsi, le canton devra réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030, atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et accroître la résilience du territoire face aux changements climatiques.

La consultation court du 8 septembre au 10 décembre.

>>> Explications et détails dans notre édition de demain.