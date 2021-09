Le désenchantement à chaque étage

Œuvre d’écriture et de dessins signée de l’artiste français Baya, «Mémoires effondrées» revient sur la vie d’Antoine Donelli, un homme qui mourra dans 20 ans.

ROMAIN MEYER

Antoine Donelli vient de lâcher son dernier souffle. Comédien, auteur de théâtre, il a connu un certain succès dans son jeune âge. En cette année 2044, il s’éteint presque inconnu. Trois ans plus tard, quelqu’un ouvre sa malle aux souvenirs et ressort au hasard des lettres qu’il avait écrites à ses proches – ce qui impliquerait étrangement qu’il ne les a pas envoyées ou en a fait des doubles…

Qu’importe. Tout cela est prétexte pour le Français Baya à un voyage dans une vie peutêtre pas si ordinaire que cela, surtout quand il mélange avec tellement de justesse texte et images pour une bande dessinée atypique, toujours en…