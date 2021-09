Le panache de l’inventeur, pas du businessman

LIVRES

Michel Layaz

LES VIES DE CHEVROLET

Zoé, 128 pages

Son nom est devenu légendaire alors que son histoire reste méconnue ou, du moins, a été bien oubliée. Dans un roman vif et allègre, l’écrivain vaudois Michel Layaz retrace l’extraordinaire destin de Louis Chevrolet. Né en Suisse en 1878, il grandit en France, devient coureur cycliste, mécanicien sur vélo puis dans des ateliers automobiles. Aux Etats-Unis, où il s’installe dès 1900, il se distingue comme pilote de course, à l’époque glorieuse et dangereuse des débuts de ce type de compétition. Et donne (au sens propre) son nom à de prestigieuses voitures.

Les vies de Chevrolet esquisse à fière allure ce saisissant parcours. En moins de 130 pages, le roman réussit l’exploit de retracer cette existence peu commune, avec son panache, ses…