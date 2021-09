Le Prix interrégional jeunes auteurs dévoile son palmarès 2021

LITTÉRATURE. Vendredi soir, l’Association PIJA a procédé, à Charmey, à la remise des prix de son édition 2021. Plusieurs centaines de textes ont été envoyés au «plus grand concours destiné aux auteurs âgés de 15 à 20 ans en francophonie», expliquent les organisateurs. Le palmarès a été établi, sur une base anonyme, par un jury composé d’Isabelle Falconnier, Jean-Dominique Humbert, Eric Bulliard, Eleonora Gualandris et Lisiane Rapin. Parmi les 21 textes publiés sous le titre Ascendance des silures et autres textes en prose (aux Editions de l’Hèbe) figurent ceux de deux Fribourgeoises: Lucie Carrasco, 19 ans, auteure d’Aliqui Miles Nocte –Un soldat dans la nuit, et Rachel Mosimann, 19 ans également, pour son texte intitulé Récit enneigé.