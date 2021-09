Le PVL dévoile ses six candidats

POLITIQUE. Le Parti Vert’libéral (PVL) de la Glâne - Veveyse présente pour la première fois des candidats au Grand Conseil. Dans un communiqué diffusé hier, il rappelle les excellents résultats obtenus ce printemps aux élections communales (notamment à Romont, avec cinq sièges décrochés au Conseil général) et se dit «persuadé de son fort potentiel». Le PVL Glâne - Veveyse lance ainsi cinq candidats glânois et un candidat veveysan, âgés entre 41 et 58 ans, à la conquête du Législatif cantonal. Quant à son programme, il s’articule autour des thématiques de la mobilité, de l’économie, de la société et de la politique de transition énergétique. Le parti s’engage notamment pour «faciliter l’usage du vélo dans l’ensemble du canton» ou «renforcer les synergies de développement entre les écoles…