Le Sud aura bien deux sièges de plus

GRAND CONSEIL. La nouvelle était attendue, elle est désormais officielle: le Sud fribourgeois aura droit à deux sièges supplémentaires au Grand Conseil, lors de l’élection du 7 novembre. La Gruyère et la Veveyse en gagnent chacune un, alors que Fribourg-Ville et Sarine-Campagne en perdent un. Cette modification de la répartition dans les cercles électoraux est due à l’évolution démographique et se fonde sur la population légale au 31 décembre 2020.

Avec 57 585 habitants, la Gruyère aura donc droit à 20 sièges pour la législature 2022-2026. Actuellement, ils se répartissent entre cinq socialistes, cinq libérauxradicaux, cinq centristes, trois démocrates du centre et un Vert centre gauche. La Veveyse, elle, avec ses 19 570 habitants, passe à sept sièges. Dans la législature qui s’achève,…