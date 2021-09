Le Trail du Mouret attend 500 coureurs

TRAIL. Les Préalpes fribourgeoises accueillent ce weekend le quatrième Trail du Mouret. Annulée en 2020, la course se déroule cette année sur deux journées. «Nous avons fait ce choix pour ne pas avoir trop de monde à l’arrivée et assurer le confort des coureurs», explique le président Xavier Demeulemeester. Au total, plus de 500 coureurs franchiront les districts de la Sarine, de la Singine et de la Gruyère à travers le massif de la Berra.

Samedi dès 16 h 30, les tracés de 30 kilomètres et de 12 kilomètres lanceront les festivités. Le lendemain à 7 h 30, les traileurs défieront les 50 kilomètres du parcours expert. Récent 10e du Matterhorn Ultraks, le Vaulruzien Jérôme Rossier fera figure de favori. Au même titre que la Neuchâteloise Laurence Yerly, vainqueure en 2019. Enfin, les novices…