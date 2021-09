Les aléas de la création

BANDE DESSINÉE

Marion Achard et Miguel Francisco

LE ZIZI DE L’ANGE, CHRONIQUES

D’UN SPECTACLE VIVANT

Delcourt / Mirages

Après 300 représentations, une troupe de spectacle vivant décide de briser la routine et de repartir dans les affres de la création. Avec Mathilde et Farid les jongleurs, Mireille la musicienne, Saïlen la voltigeuse et Ben son porteur, la compagnie cherche de nouveaux tours et des engagements pouvant mettre un peu de beurre dans les pâtes. Il faut également gérer la vie de famille, les dates qu’on ne peut refuser, l’absence d’inspiration, mais aussi le statut même d’intermittent et les défis permanents de l’administration. Malgré cela, l’appel de la scène ne saurait être ignoré…

Avec Le Zizi de l’ange, Marion Achard invite à suivre le quotidien de ces artistes, du…