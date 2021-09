Les funambules ont donné le vertige à quelque 4000 personnes

Les meilleurs highlineurs du moment se sont retrouvés ce week-end au sommet du Moléson à l’occasion de la huitième édition du Highline Extreme. Seuls sur leur sangle et au cœur du brouillard, ces funambules ont donné le vertige à quelque 4000 curieux. «Malgré une météo partagée, le bilan est plus que positif, rapporte le responsable de la communication Antoine Jacquat. Le spectacle a été au rendez-vous, tant pour le public que pour les quinze athlètes présents.» Au niveau sportif, le classement général a été remporté par le favori américain Ian Eisenberg. Le Zurichois Richard Schupiser est, lui, devenu champion de Suisse de highline freestyle, en partageant le podium avec le Nidwaldien Arne Lauwers et le Bullois Robin Jacquat. Les deux journées de compétition ont été entrecoupées par les…