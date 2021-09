Les six as de l’épique

MUSIQUE Iron Maiden

SENJUTSU

Parlophone

Certains n’aiment pas, mais alors pas du tout Iron Maiden. Son décorum Grand-Guignol, ses interminables compositions épiques, son lyrisme parfois wagnérien, son sempiternel galop métallique. Et qu’importe si son chanteur Bruce Dickinson pilote – pour de vrai – le Boeing qui sert de van lors des tournées mondiales… Depuis plus de quarantecinq ans, d’autres adorent Iron Maiden. Pour exactement les mêmes raisons.

La semaine passée, la bande à Steve Harris a sorti Senjutsu, 17e disque de la Vierge de fer, enregistré avant la pause coronavirus. Un double album qui n’hésite pas à étirer ses titres sur largement plus de dix minutes, à l’image de The parchment. Que ceux qui regrettent que «rien n’est plus comme avant» se rassurent: même si l’âge de la…