née Dumas

VUISTERNENS - DEVANT-ROMONT

Marguerite Jaquet s’est endormie paisiblement le 4 septembre, à l’âge de 90 ans. Sa famille et ses amis étaient réunis ce mardi en l’église de Vuisternens-dt-Romont pour lui rendre un dernier hommage.

Fille d’Henri et Françoise Dumas-Favre, Marguerite est née le 12 août 1931 dans la ferme des Egraux, à La Magne. Entourée de ses six frères et sœurs, elle a fait toutes ses écoles à La Joux.

Marguerite a travaillé au café du Cercle catholique à Vuisternensdevant-Romont chez Vincent Jaquet, un homme aux grandes connaissances, respectueux et travailleur, qui a su la séduire.

Il fallait bien être une battante, une jeune femme de force et de caractère, pour épouser en 1954, l’homme qu’elle aimait, de 30 ans son aîné. Quelle magnifique preuve d’amour, et…