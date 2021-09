Pierrick Cottier sur le podium

Pierrick Cottier a pris la 3e place de la catégorie U20 lors de la Nordic Week, ce week-end dans le canton d’Uri.

SKI À ROULETTES. Le fondeur de La Villette Pierrick Cottier s’est illustré le week-end dernier lors de la Nordic Week, plus grand événement estival nordique suisse. Dans le canton d’Uri, le fondeur de La Villette a terminé 3e de la catégorie U20, au terme de trois épreuves mêlant ski à roulettes et course à pied. «L’objectif était de terminer sur le podium, reconnaissait l’athlète de 18 ans au bout du fil. Mais ce troisième rang n’était pas prévu, car je ne savais pas trop où j’en étais physiquement.»

Le week-end n’avait pourtant pas commencé de la meilleure des manières pour Pierrick Cottier, seulement septième du sprint de vendredi. Une méforme passagère, puisqu’il s’est bien…