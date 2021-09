Pixels et caetera

GOD BLESS AMERICA. Durant le mois de juin dernier, déclaré mois des fiertés homosexuelles aux Etats-Unis, la mission des Etats-Unis à Genève, bardée de caméras de surveillance, était pavoisée du drapeau américain et du drapeau arc-en-ciel, un demi-siècle après Stonewall, ce bar homosexuel new-yorkais où, le 28 juin 1969, les clients s’opposèrent à une descente de police, provoquant plusieurs jours d’émeute et de baston à Greenwich Village. En ce 11 septembre 2021, revoir les images des attaques contre le Word Trade Center et le Pentagone, vingt ans après, permet de mesurer non seulement les impasses de la politique étrangère des Etats-Unis depuis Georges W. Bush, mais aussi l’inextricable contradiction dans laquelle la société américaine s’enfonce au fil des années, et nous avec elle:…