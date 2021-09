Pixels et caetera

CORBILLARD. Il est difficile de mesurer ce que le monde de la voiture peut réunir de passionnés. Pas seulement lors de salons ou de rencontres, comme celle de ce week-end à Vuisternens-devant-Romont où plus de 250 anciens véhicules, des oldtimers, seront rassemblés. La meilleure manière de percevoir cet univers captivant, c’est encore de chercher une occasion. C’est mon cas actuellement, avec pour contrainte de trouver un break et pour souhait de dénicher une allemande (pas trop chère). Rien ne remplace la tournée des garages, c’est vrai, ni les discussions avec les amis, les conseils de collègues ou le temps passé à enquêter sur les séries, les moteurs, les bonnes et les mauvaises années, les marques… Il y a aussi internet, bien sûr, les sites de ventes ou de petites annonces. Avec…