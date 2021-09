Pixels et caetera

SOCQUETTES. Une vidéo postée sur Instagram, et que l’algorithme intelligent m’a proposé dans un choix prétendument aléatoire, montre des ouvrières asiatiques ajustant d’un geste rapide et répétitif des chaussettes sur une machine. La séquence a été publiée sur un compte réunissant quotidiennement de nouvelles vidéos relaxantes et elle a provoqué des commentaires choqués: il n’y a rien de relaxant à voir une ouvrière enfiler à une cadence folle des chaussettes sur une machine. Il en va de même des animaux conduits à l’abattoir comme du travail aliénant en usine (tiens, un mot d’autrefois): filmer peut favoriser le végétarisme et, pourquoi pas, un changement d’habitude de consommation, pour le dire pompeusement «une prise de conscience». Après tout, si nous filmons l’espace public pour…