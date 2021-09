Quand le sport devient culte

Dans un roman drôle et féroce, Lionel Shriver s’attaque au culte du corps et de la performance. Impitoyable observatrice de nos sociétés, l’Américaine égratigne également la bien-pensance, tout en dressant le portrait d’un couple vieillissant.

ÉRIC BULLIARD

Un jour, Remington lâche cette phrase: «J’ai l’intention de courir un marathon.» C’est l’incipit de Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes et le début d’un engrenage que Lionel Shriver décrit avec sa cruauté rigolarde. L’écrivaine américaine, révélée il y a quinze ans par Il faut qu’on parle de Kevin, confirme qu’elle n’a pas son pareil pour décortiquer la vie de couple et révéler à l’acide les travers de nos sociétés.

Le problème, car cela va en devenir un, ce n’est pas seulement que Remington a passé la soixantaine.…