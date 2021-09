Réunir plutôt que diviser

Le Conseil fédéral a opté pour une fracture de la société sans précédent. L’extension du certificat Covid aux restaurants, cafés, lieux de loisirs, centres de sport, etc., traduit d’une volonté manifeste de sa part d’écarter les non-vaccinés de la vie publique. De plus, ceux qui jugent mieux d’avoir recours aux tests méthodiques plutôt qu’à la vaccination se verront sanctionnés économiquement à partir du 1er octobre avec la fin de la gratuité des tests antigéniques. Il s’agit donc manifestement d’inciter tout le monde à la vaccination en créant deux statuts possédant des droits différents dans notre pays. De surcroît, cette décision pénalisera encore les secteurs déjà lourdement touchés par la crise qui se verront contraints de trier leurs clients en fonction de leur fiche de santé. Je m’exprime ici pour inciter chacune et chacun à prendre du recul sur cette décision politique et à réfléchir à ses conséquences sur le long terme. Dans ce contexte, il est primordial de s’informer en lisant des articles scientifiques traitant du sujet et de s’intéresser à ce qu’il se passe dans le monde selon les différentes politiques vaccinales adoptées. Ainsi, tout un chacun se rendra compte qu’un usage intelligent et raisonnable de la vaccination est essentiel et que la marginalisation des personnes ayant jugé mieux pour elles de ne pas se vacciner n’est pas une solution durable. Vaccinés et non-vaccinés, nous devons nous unir pour transformer cette répression en une stratégie de lutte raisonnable et judicieuse. C’est à mon sens l’esprit du peuple suisse. Jonathan Morard, Gumefens