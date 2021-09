Retrouvailles sous le soleil charmeysan

Le FC Charmey a accueilli samedi le tournoi Dousse-Morel sur sa pelouse du Riau de la Maula. Coïncidant avec le 50e anniversaire de son club hôte, cette 36e édition était placée sous le signe des retrouvailles. «Enfants et adultes ont eu beaucoup de plaisir à se revoir, encore plus après l’année blanche et l’annulation du tournoi en 2020», précise Samuel Meyer, chargé de la communication. Sous le soleil charmeysan, quelque 600 spectateurs sont venus assister à ce rendez-vous incontournable pour les jeunes footballeurs de la Gruyère et du Pays-d’Enhaut. Chez les juniors F, La Tour/Le Pâquier D s’est imposé en finale face à Gumefens/Sorens Louveteau (4-2). En juniors E, Bulle Guépards a remporté le match pour le titre face à Broc B (1-0). GR