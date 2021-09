S’afficher par les convictions

L’affichage électoral au bord des routes fait débat sur les réseaux sociaux. La candidate Isabelle Chassot a fait le choix de renoncer à placer sa publicité de campagne pour des raisons écologiques et sécuritaires. Sa volonté: éviter de polluer le paysage par des centaines d’affiches qui ont l’ambition de susciter l’attention de l’automobiliste quand elles ne perturbent pas la visibilité et entravent la sécurité. On assiste, ces jours, à la floraison de cet affichage sauvage dans tout le canton. Les candidats au Conseil des Etats, au Conseil d’Etat, aux préfectures et au Grand Conseil s’en donnent à cœur joie. Et il n’est plus un candélabre de libre, plus un rond-point vierge, plus une route sans panneaux. On peut s’interroger si, à l’heure des réseaux sociaux, cette inflation publicitaire est bien raisonnable. Certains partis – c’est le cas des Verts de la Gruyère – ont décidé de renoncer à ce type d’affichage. L’équipe de campagne d’Isabelle Chassot avait anticipé et sollicité celle de son concurrent socialiste, sans obtenir de réponse. On constate qu’il y a des discours sur le développement durable qui ne s’accordent pas avec les actes. J’ai d’autres raisons évidentes de voter pour Isabelle Chassot, mais son choix de mener une campagne électorale sans débauche d’affichage sauvage en constitue une de plus. Yannick Kilchenmann, membre des Jeunes du Centre fribourgeois, La Verrerie