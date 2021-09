Secouer le monde et voir ce qu’il en sort

La compagnie fribourgo-zurichoise Drift crée Shakebeforeuse à Nuithonie. Entre réflexions théoriques et expériences bricoloscientifiques.

ÉRIC BULLIARD

VILLARS-SUR-GLÂNE. Dans sa présentation, elle parle d’entropie et de physique quantique. C’est dire si le spectacle s’annonce drôle: la compagnie Drift a l’art du décalage et du questionnement. Shake before use, qui se joue jusqu’à samedi à Nuithonie, explore ces thèmes et bien d’autres avec l’humour qu’elle distille depuis une trentaine d’années.

A Villars-sur-Glâne, la compagnie fribourgo-zurichoise retrouve un lieu qui lui est cher, quatre ans après sa dernière venue avec Clouds in my room, un solo de sa cofondatrice Béatrice Jaccard. Shake before use est né de l’observation du monde – qui ne va pas très bien, en ce moment – mais aussi…