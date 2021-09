Sortie de cercueil

BANDE DESSINÉE

Koren Shadmi

LUGOSI, GRANDEUR ET DÉCADENCE

DE L’IMMORTEL DRACULA

La Boîte à bulles

Cape et gilet noirs, nœud papillon sur chemise blanche, les yeux hypnotisant et le geste mystérieux en descendant un imposant escalier de pierre, l’interprétation que Bela Lugosi a donnée en 1931 du comte Dracula dans le film de Tod Browning est entré dans l’histoire du cinéma. L’acteur hongrois a «simplement» créé un personnage iconique devenu le symbole même du vampire. Si ce dernier s’est imposé dans les imaginaires, il a confiné son interprète dans une forme de limbe réservée aux spécialistes et aux amateurs avertis. A travers une bande dessinée sobrement intitulée Lugosi, Koren Shadmi fait revivre le comédien en dehors de la toile.

De sa jeunesse en Hongrie à sa fuite en catastrophe aux…