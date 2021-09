Supprimer la valeur locative

Monsieur Levrat, lors d’une récente intervention au téléjournal, j’ai été surprise par le ton et les idées prônant que la suppression de la valeur locative ne profiterait qu’aux riches. Comme beaucoup, je suis rentière, et comme beaucoup, j’ai fait, avec mon mari et ma sœur, le choix d’investir dans une maison. C’est un choix de vie: la maison plutôt que des voitures ou des vacances. Or, depuis que nous sommes à la retraite, nous ne pouvons plus payer les impôts y relatifs. Nous avons déjà dû vendre notre part à ma sœur. Maintenant, elle est à son tour à la retraite et cela devient vraiment lourd. Et je pense à tous ceux qui ont fait le même choix (appartement ou maison). Accepterez-vous de répondre à mes propos? Une réponse qui ne manquera pas d’intéresser de nombreux citoyens gruériens. Françoise Renaud-Gurtner, Broc