Un homme arrêté après une double agression gratuite au centre-ville

FRIBOURG

Un homme de 32 ans a commis deux agressions samedi dernier en plein jour, en ville de Fribourg a communiqué jeudi la police cantonale. Il a été arrêté en flagrant délit. Vers 14 h, une femme de 25 ans marchait normalement dans la rue quand cet inconnu lui a asséné un coup de poing au visage, sans aucune raison. Sur la base du signalement recueilli, un dispositif de recherches a été mis en place. Une heure et demie plus tard, à la rue de Romont, les agents ont aperçu et rapidement interpellé l’homme qui venait d’agresser une autre femme, âgée de 27 ans. L’auteur présumé de cette double agression a été emmené au poste de police. Entendu en présence d’un avocat, il a reconnu les faits et a été arrêté sur ordre du Ministère public, qui a requis une détention avant jugement pour une…