Tribune libre

A propos de l’initiative 99%.

Un grand bravo à la Jeunesse socialiste pour son initiative 99%. Elle ne vise en effet rien d’autre qu’un peu plus de justice sociale. Si les revenus des salarié·e·s et des retraité·e·s de ce pays sont imposés jusqu’au dernier centime, ce n’est, et de loin, pas le cas pour les détenteurs de capitaux. Or la situation de ces derniers en matière d’impôts n’a cessé de s’améliorer ces dernières années, contrairement à celle de tout le reste de la population. Et la droite PLR veut, avec l’extrême-droite UDC, baisser encore plus les impôts des multimillionnaires et autres milliardaires à la Blocher & Co (pensons à la suppression des droits de timbre)! Dans un tel contexte, il est essentiel que l’écrasante majorité de la population, «financièrement…