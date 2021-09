Une incohérence de plus

La mesure divise, la bioéthicienne tempère, les concer­nés «jouent le jeu»… Tout tourne rond donc autour des mesures restrictives d’entrée dans les hôpitaux et les EMS, c’est normal au pays des horloges où l’esprit de fronde d’un Pierre-Nicolas Chenaux, par exemple, s’est tranquillement fossilisé dans l’histoire. Le «talibanisme» doux des alpages a encore frappé aux portes des EMS avec l’exigence d’un passeport Covid pour les visiteurs, mais les établissements font comme bon leur semble et c’est heureux à constater. La mesure est édictée par le très fameux SMC (Servi­ce du médecin cantonal) qui n’en est pas à une incohérence près: le résident, vacciné cela va de soi, ne peut plus recevoir de visiteurs non vaccinés mais il peut les rencontrer dehors, dans sa famille, où bon lui semble ailleurs que intramuros. L’ordre est parvenu aux familles, représentantes thérapeutiques et administratives, sans qu’elles n’aient jamais eu accès aux chiffres de contamination de l’établissement où réside leur proche: nombre de cas Covid positifs et d’hospitalisations parmi les résidents et le personnel depuis le 1er janvier 2021, nombre de décès, pour justifier la mesure. Le plan de tests assortis est également inexistant: à 72 heures, une fois par semaine comme pour le personnel non vacciné, salivaires comme en milieu scolaire, quand et où? Il est inutile de faire appel à une action collective dans ce milieu des familles peu sensible à l’importance vitale d’une vieillesse préservée de tout traumatisme inutile et qui ne voit pas que c’est la leur qu’on prépare en malmenant celle de leurs parents, une action qui préconiserait par exemple la suspension du règlement des factures mensuelles (entre 10 000 et 12 000 francs) sur un compte bancaire bloqué tant que les «clients» des EMS ne sont pas respectés dans leur droit à l’information sanitaire des lieux, et tant que l’éthique des relations humaines en milieu gériatrique se tord et se modèle selon l’utilité qu’en ont ceux qui proposent aux citoyens de jouer un «jeu» dont les règles distordues ne concernent que le petit peuple des dits vulnérables qui ont résisté à tout dans leur existence. Marie-Claire Dewarrat, Châtel-Saint-Denis