RTS 1, MERCREDI, À 20 H 10



Une seule planète accompagne des familles, des entreprises et des collectivités de Suisse romande en quête de pratiques plus durables. La famille Cavadini réussira-t-elle à concilier son tour d’Europe à bord d’un van Chevrolet avec des vacances durables? Et comment la commune de Céligny (GE), va-t-elle convaincre la population de sortir les déchets de cuisine de ses poubelles?

Vacances durables

Alessia et Frédéric Cavadini et leurs trois filles de 7 et 9 ans ont un rêve: réaliser un tour d’Europe pendant cinq mois à bord d’un van Chevrolet qu’ils doivent entièrement réaménager. La famille Cavadini souhaite limiter au maximum son impact environnemental lors de ce voyage qu’elle envisage comme une source d’inspiration en termes de durabilité. Mais elle doit faire…