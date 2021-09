Valon Ramabaja, emblème de la suprématie touraine

Dans le choc de 2e ligue inter entre le leader et son dauphin, La Tour/Le Pâquier a battu 4-1 Xamax M21.

Sixième victoire en autant de rencontres samedi pour la troupe de Cédric Tona.

Une fois de plus, Valon Ramabaja a été essentiel avec deux buts et deux assists.

VALENTIN THIÉRY

2e LIGUE INTER. Irrésistible La Tour/Le Pâquier. Les hommes de Cédric Tona ont disposé de Neuchâtel Xamax M21 4-1 pour signer samedi un sixième succès en six journées de 2e ligue inter. Ils sont leaders avec cinq points d’avance sur Coffrane. Les Gruériens se rapprochent des onze victoires de rang glanées en 2e ligue lors de l’exercice 1999-2000. Derniers en fin de premier tour, ils avaient tout remporté lors du second. Ce 33/33 leur avait permis d’être sacrés et d’être promus.

Les effets du brassard

Retour au match.…