Vestiges d'un futur antérieur

Ancien codirecteur du Camera Museum à Vevey, Jean-Marc Yersin retourne dans ses murs pour exposer ses Vestiges. Rencontre.

CHRISTOPHE DUTOIT

Jean-Marc Yersin était photographe avant de codiriger le Camera Museum, dès 1989. Et il l’est redevenu à temps plein au moment de sa retraite de l’institution veveysanne, au terme de trois décennies de mise en valeur du travail des autres. Technicien hors pair, maître d’un noir et blanc désormais numérique, le retraité hyperactif creuse un sillon qui remonte aux origines de la photographie. Aux images de la Mission héliographique par exemple, au milieu du XIXe siècle, au moment où les romantiques photographiaient les ruines gréco-romaines et la décrépitude du patrimoine bâti de France et de Navarre.

A la fin des années huitante déjà, Jean-Marc Yersin…