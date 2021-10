«Avoir le courage de décider»

Arrivée dans le canton de Fribourg en 2007, la Tessinoise d’origine Luana Menoud-Baldi est en lice pour défendre le troisième siège du Centre au Gouvernement. Elle mise notamment sur sa force de travail.

CHRISTOPHE DUTOIT

Vous êtes passée par la banque, par l’entreprise, par la direction d’un musée et vous visez le Conseil d’Etat: peut-on vous qualifier de touche-à-tout?

Je me qualifierais de généraliste. Je pense que c’est vraiment un atout, parce que je viens du terrain. Parce que j’ai vécu différentes expériences et que j’ai pu apprendre de différentes sensibilités. Comme conseillère d’Etat, il ne faut pas être une spécialiste, mais être capable d’avoir une vue d’ensemble des différents dossiers. Il faut savoir fédérer, analyser, écouter et s’entourer de conseillers qui nous aident à…