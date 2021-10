Mission réussie cette semaine pour l’équipe de Suisse des moins de 17 ans et son défenseur Tom Murith. Le Gruérien rêve désormais de l’Euro 2022 en Israël.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Après une édition manquée et deux annulées, l’équipe de Suisse des moins de 17 ans retrouvera-t-elle une place au championnat d’Europe? La Finlande (1-1), Gibraltar (7-0) et la Bosnie-Herzégovine (1-0), ce n’est pas le Pérou, mais c’est un premier pas vers Israël et sa phase finale en mai prochain. La qualification se jouera au printemps lors d’un tour élite relevé.

Les espoirs sont permis pour les juniors suisses et Tom Murith. «Se qualifier pour l’Euro 2022 est notre objectif ultime maintenant. On peut partir en étant positifs», déclare le Marsensois, juste après la victoire arrachée face aux Bosniens…