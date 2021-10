«La force de la diversité»

Présidente du Parti socialiste fribourgeois et conseillère communale à Villars-sur-Glâne, Alizée Rey figure sur la liste de l’alliance de gauche.

ÉLODIE FESSLER

Le PS vient d’essuyer une lourde défaite lors de l’élection complémentaire au Conseil des Etats. Dans quel état d’esprit abordez-vous cette campagne?

C’est une tout autre élection et une autre dynamique. Il y a aussi celle pour le Grand Conseil, où nous avons d’excellentes listes avec 51% de candidates. Proposer cette parité est une fierté en tant que présidente de parti.

Au départ, vous deviez vous présenter aux côtés de Christian Levrat et Jean-François Steiert. Était-ce pour faire de la figuration?

Non, si je me lance, c’est que j’ai envie d’être élue et de mener une vraie campagne. L’an passé, en tant que présidente, je cherchais…