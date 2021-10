«Le rut du chamois me fascine»

Novembre est le mois des amours folles et des courses-poursuites parfois brutales entre les boucs. Un ballet alpin que Jean-Claude Roch observe et propose chaque année de découvrir de plus près.

QUENTIN DOUSSE

Vous connaissiez l’aboiement du chevreuil ou le brame du cerf? Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut propose la découverte du moins connu rut du chamois dans la région des Ciernes-Picat, le 6 novembre prochain. Une période des amours cruciale pour les mâles qui s’épient, se pourchassent et s’étriquent parfois même pour marquer leur territoire, séduire ces dames et s’accoupler.

En cette fraîche matinée d’automne, il règne une atmosphère de calme avant les pirouettes dans le vallon de Doréna. Notre guide du jour, Jean-Claude Roch, connaît le rut du chamois pour l’avoir…