’aménagement passe

Le Grand Conseil a accepté hier, d’extrême justesse (44 oui, 43 non, 0 abstention), de confier l’adoption des plans et règlements d’aménagement du territoire aux organes législatifs communaux. Fribourg et Soleure étaient les seuls cantons à réserver cette compétence aux exécutifs.

XAVIER SCHALLER

AMÉNAGEMENT. Le Conseil d’Etat voulait faire un pas vers davantage de démocratie dans l’aménagement du territoire. Le Grand Conseil en a fait deux, dont un pas de géant. Hier, il a accepté par 44 voix contre 43, de transférer au législatif communal la compétence d’adopter les différents plans et règlements en matière d’aménagement. Le Conseil d’Etat a maintenant une année pour mettre en œuvre cette partie de la motion des députés Bruno Marmier (vcg, Villars-sur-Glâne) et Sébastien Dorthe (plr,…