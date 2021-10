87e édition de Morat-Fribourg

Il était dit que ce Morat-Fribourg 2021 ne ressemblerait à aucun autre. Amputée de ses courses enfants, la «classique moderne» a couronné deux vainqueurs inédits et réuni 4201 sportifs dimanche. Une participation largement inférieure aux standards, mais néanmoins réjouissante par les temps qui (re)courent.

Sur la distance reine, vingt athlètes sont passés sous la barre de l’heure, dont sept Fribourgeois. Le meilleur d’entre eux, Jari Piller, a signé la septième performance cantonale de tous les temps en 55’40. «Il n’y a rien de plus facile lorsque tu es dans un bon jour et que tu as confiance en toi», savoure le coureur de Bourguillon.

A relever enfin ces deux performances régionales: Nadia Sudan (Botterens, 1 h 11’53) a gagné la catégorie F45, tandis que la Riazoise Laura Colliard a fêté…