Accident mortel sur l’autoroute

Toutes les tentatives de réanimation des ambulanciers du Sud fribourgeois et du Service mobile d’urgence et de réanimation sont restées vaines, communique la police. La victime, une femme de 33 ans, est décédée sur place. Plusieurs personnes (conducteur et passagère du véhicule ainsi que des témoins) ont bénéficié d’un appui psychologique par l’équipe mobile d’urgences psychosociales.

Le tronçon d’autoroute entre Bulle et le restoroute de la Gruyère a été fermé pour une durée de quatre heures. Une déviation a été mise en place par le Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier, via la route cantonale. Le Centre de renfort de Bulle a été engagé pour le rétablissement de la chaussée. Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies. Une enquête est en cours.