née Pugin

BROC

Angèle Pittet-Pugin s’en est allée samedi, sereinement, entourée des siens. Elle avait 86 ans. Un dernier hommage lui a été rendu hier, en l’église de Broc.

Née le 15 août 1935 dans la ferme familiale de Morlon, Angèle a passé ses premières années à aider ses parents aux travaux agricoles et ménagers et à s’occuper de ses deux petits frères, François et André. Adolescente, elle vécut le drame de la mort prématurée de Joseph, son papa adoré, décédé dans ses bras. Un événement qui a renforcé son rôle de pilier familial et qu’elle se remémorait souvent avec beaucoup d’émotion.

Après son école primaire, elle entra à la fabrique Nestlé de Broc, où elle noua de nombreuses et solides amitiés. Elle gardait un bon souvenir des trajets à pied avec d’autres jeunes du village. C’est à…