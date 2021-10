Avec les livres pour balises

LIVRES

Catherine Safonoff

RECONNAISSANCES

Zoé, 144 pages

De La part d’Esmé (1977) à nos jours, Catherine Safonoff revient sur son parcours en prenant pour balises ses livres, les circonstances de leur écriture. Un exercice d’introspection fascinant, où l’auteure genevoise reconnaît sa dette envers des lieux (la Grèce, notamment, et en particulier Patmos), des amours, des rencontres, des failles… Reconnaissances est construit en 25 brefs chapitres avec une écriture délicieusement ironique, qui procède par touches, et une sobriété qui rend le livre d’autant plus émouvant.

Au fil des pages, Catherine Safonoff revient aussi sur des thèmes qui lui sont chers, comme la relation à l’autre, le besoin de liberté. Elle évoque également les liens familiaux, en particulier avec son père et sa mère,…