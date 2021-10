Déception et fierté pour Virginie Khuu

FUTNET. Après ses médailles d’argent individuelles en 2018 et 2019, Virginie Khuu avait l’or dans le viseur ce weekend à Burriana (Espagne) lors des championnats du monde de futnet. Battue en demi-finale par la lauréate hongroise Boglarka Lepsenyi (11-9, 2-11, 5-11), la joueuse de Glâne Union Sud (GUS) a dû se contenter de la quatrième place après une défaite en petite finale face à la Slovaque Gabriela Vinai (11-6, 12-14, 11-6). «Il y a un mélange de frustration et de déception, soupire-t-elle au bout du fil. J’ai beaucoup travaillé sur mon jeu aérien depuis 2019, mais je dois encore me montrer plus patiente dans les échanges.»

Une désillusion que la joueuse de 38 ans a vite dû digérer pour prendre part aux compétitions par équipes. «Mes coéquipières ne devaient pas payer pour mon échec…