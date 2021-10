Décisions incompréhensibles

Les dernières décisions cantonales concernant la buvette des Sattels sont en inéquation avec notre temps. Les activités touristiques sont muselées sans égard à l’activité économique locale. D’un côté, on prône le tourisme local, doux et durable, de l’autre, on l’étouffe, on le met sous cloche en empêchant tout développement raisonné et raisonnable d’un tourisme gastronomique régional. Bien intégrée dans son environnement typique de nos Préalpes, la buvette fait la fierté de la région. Aux Sattels, buvette, terrasse et parking forment un tout cohérent et nécessaire à l’offre touristique locale. Interdire terrasse ou parking appauvrit l’offre et prive l’exploitant d’équipements essentiels à la pérennité de son activité. Ces installations ne sont de plus pas si extravagantes puisque autorisées en Suisse pour presque toutes autres buvettes accessibles par la route. Dans une région dont les activités touristiques s’étoffent sans cesse, il est totalement incompréhensible et aberrant d’offrir des activités touristiques comme piste de luge, sentiers didactiques et télésiège dans la zone en mettant hors-jeu une buvette d’alpage dont la qualité et l’utilité sont unanimement reconnues.

En fermant le parking, le canton condamne aussi l’accès à la buvette pour nombre d’habitués dont la mobilité est réduite et sont ainsi privés d’un but de sortie et d’escapade recherché.

Effet paradoxal non pris en compte dans les pesées d’intérêts, la décision encourage le parcage désordonné et sauvage en bordure des chemins d’alpage. Les situations conflictuelles qui en découlent n’apportent en rien une contribution à la bonne cohabitation en zone d’alpage. Les efforts de l’économie alpestre qui tend, année après année, à construire une relation de confiance et de compréhension mutuelle entre exploitants d’alpage et amateurs de loisirs en montagne sont déconsidérés. Les décisions cantonales prises pour les Sattels représentent clairement une péjoration de la situation pour la région. Henri Buchs et Frédéric Ménétrey, respectivement président et secrétaire de la Société fribourgeoise d’économie alpestre