Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

À L’ÉCHELLE DE LA FRANCE, dans son climat de précampagne présidentielle, une telle déclaration aurait fait tourner la machine médiatique pendant vingt-quatre heures, au moins. Quelle déclaration? Celle faite dans notre édition de jeudi par le candidat à la préfecture de la Gruyère, Jean-Pierre Doutaz, du Centre (ex-PDC), à propos de Patrice Borcard (futur ex-préfet): «Patrice Borcard a été un préfet visionnaire, dans l’intellect. Il a ouvert de nombreux dossiers et a lancé de nombreux chantiers. Il s’agit désormais de passer au concret et de ne pas laisser ces visions, qui ont été validées, finir dans un tiroir.» En résumé, Patrice Borcard est un intello utile, merci, mais il est temps de se retrousser les manches. On dirait du Eric Zemmour, la maladresse en plus.

