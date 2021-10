Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA TROISIÈME ACTION DE SOUTIEN du canton aux cafésrestaurants, dans la suite des opérations Kariyon, et reposant sur des bons de réduction incitant les jeunes à consommer au bistrot, s’intitule… «resÔbistro». Original. Et malin. Pas besoin de féminiser, ni de l’écrire avec des points médians, ce n’est pas de l’anglais – pour une fois – et ce n’est pas du français non plus. Du Bolze, même pas, bref, cool. «ResÔbistro», donc, mais «RentrePastrÔptardtubÔssesdemain».

50 FRANCS ÉTAIENT PRÉVUS par le Conseil fédéral pour récompenser les personnes qui auraient réussi à convaincre leur entourage de la nécessité de se faire vacciner contre le Covid-19. L’idée était bonne, elle est abandonnée. Dommage. Et cinq francs pour aider les aveugles à traverser la rue, est-ce…