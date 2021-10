Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

SUR LES QUESTIONS ÉCOLOGIQUES, la langue de bois des candidats aux élections de cet automne peut-elle être considérée comme un geste pour sauver la planète? La langue de bois, dites-moi si je me trompe, ça chauffe sans émettre de CO2.



À LA QUESTION «Passe ou pas passe sanitaire dans les remontées mécaniques cet hiver?» précède une autre question – «ski ou pas ski?» – elle-même dépendante d’une question originelle, «neige ou pas neige?» et cela même avec la snow factory (la fabrique à neige en patois gruérien) dont dispose Télécharmey. Quelles que soient les réponses, il restera toujours, cet hiver, la possibilité du Scrabble, au chaud à la maison, entre joueurs vaccinés. Et placer snow factory sur la grille, avec les lettres W et Y bien dotées en points, peut faire…