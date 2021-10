De retour à la culture

FRIBOURG

Sous le nom «Back to the Culture», la ville de Fribourg met en lumière «l’extraordinaire diversité et créativité des artistes fribourgeois, à travers 34 œuvres et cinq performances artistiques», indique un communiqué. Au local initial de la Régie culturelle (place des Ormeaux) s’ajouteront quatre espaces supplémentaires, à la rue de Lausanne 12 et 24, à la rue des Chanoines 11, ainsi qu’à la Kunstcabine au Tilleul. Un parcours artistique, vendredi à 19 h 45 (départ rue des Chanoines 11) permettra de découvrir l’exposition et les performances. Les installations resteront en place jusqu’au 24 octobre.