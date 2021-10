Grâce au soutien marqué de la droite et tout particulièrement du PLR, Isabelle Chassot a été brillamment élue au Conseil des Etats. Cela met un peu de baume au cœur du parti du Centre, à la suite de la perte du siège de Beat Vonlanthen et on ne peut s’empêcher de remercier au passage Christian Levrat. D’autres élections approchent d’ici un mois, en particulier pour la préfecture de la Gruyère. Malheureusement, la droite n’a pas réussi à se mettre d’accord pour ce poste très convoité, mettant ainsi à mal une éventuelle alliance profitable à tous. Il est bon de rappeler l’entente qui avait été faite pour le candidat Patrice Borcard, soutenu par le PLR, permettant ainsi d’avoir une préfecture dirigée d’une main de maître pendant dix ans, avec vision et pragmatisme.

Face à la décision de notre préfet de quitter son mandat à la fin de cette année, le PLR a présenté en toute logique son candidat en la personne de Vincent Bosson, actuel lieutenant de préfet, pour lui succéder à la préfecture. Au-delà de son appartenance politique, il est bon de rappeler qu’il travaille depuis plusieurs années déjà à la préfecture et qu’il a eu la charge de remplacer le préfet actuel pendant presque une année en 2020, au plus fort de la crise sanitaire. Cette expérience acquise, en plus de sa formation d’avocat et de son âge, en fait le candidat idéal pour ce poste. En effet, les défis qui nous attendent sur le long terme sont importants et demandent un engagement permanent, énergique et intense. Sur ce coup, la droite part divisée pour une élection qui risque de crisper les positions de chacun, au profit de la gauche qui contemple le spectacle. Difficile pour le PLR de ne pas être déçu par le manque de soutien de certains partis qui pratiquent des alliances à sens unique. Eric Gobet, membre du PLR Bulle-La Tour-de-Trême, conseiller communal