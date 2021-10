Du sang dans le Grand Canal

BANDE DESSINÉE



Bézian et Noël Simsolo

LE DOCTEUR RADAR, T. III,

MORTS À VENISE

Glénat

Dans les années 1920, Venise est au cœur des manigances des fascistes italiens. Sous la plume de Noël Simsolo et le dessin de Bézian, la Cité des doges devient aussi le théâtre d’un autre funeste combat engageant l’avenir même de l’humanité. L’affreux docteur Radar l’a choisie comme terrain de jeux meurtriers pour un chantage immonde: il arrêtera de tuer s’il obtient une mystérieuse formule lui permettant de se rendre sur la Lune afin de bombarder la Terre pour en prendre le contrôle… Mais Straub et ses fidèles amis vont contrecarrer son projet maléfique. Un plan surréaliste, un méchant sans scrupule, des gentils prêts à tout, des aventures rocambolesques et beaucoup trop d’adjectifs, pas de doute, on se…