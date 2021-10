Echos du Parlement

LOI SUR LE TOURISME. Le Grand Conseil a validé hier la Loi sur le tourisme, dont la première lecture a eu lieu mardi, par 86 oui, 0 non et 1 abstention. Une modification a néanmoins été apportée en deuxième lecture. François Ingold (vcg, Fribourg) a relevé qu’avec la nouvelle loi, un habitant qui se retrouve dans un hôtel de sa commune à cause d’une rénovation – une situation qu’il a vécue – payera la taxe de séjour. Son amendement proposait donc d’exempter les habitants de la commune. Rapporteuse de la commission, Nadine Gobet (plr, Bulle) a attiré l’attention sur les résidences secondaires, qui peuvent être dans la même commune que le domicile principal, surtout avec les fusions. L’amendement a été accepté (77 oui, 7 non, 0 abstention), avec une exception pour les résidences…